Kim Milyoner Olmak İster sorusu Organize İşler adlı filmde Süpermen'in memleketi olarak hangisinin adı geçer? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 2005 yapımı Organize İşler adlı filmde Süpermen'in memleketi olarak hangisinin adı geçer?

A: Ayvacık

B: Evreşe

C: Gökçeada

D: Geyikli

Doğru cevap: B Evreşe