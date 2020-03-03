'Ordumuz sahada! Necip Türk Milleti arkasında' İşte Cumhurbaşkanlığı'na gelen mesajlar...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Fahrettin Altun Twitter hesabından CİMER'e gelen bazı mesajları yayımladı.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı 'Bahar Kalkanı' operasyonuna gönüllü olarak katılmak isteyen vatandaşların gönderdiği mesajları şu notla paylaştı;

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları...

Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar!

Ordumuz sahada!

Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti!

Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin

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