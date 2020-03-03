Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2089
  • 6,9087
  • 318.749
  • 110075
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Ordumuz sahada! Necip Türk Milleti arkasında' İşte Cumhurbaşkanlığı'na gelen mesajlar...

'Ordumuz sahada! Necip Türk Milleti arkasında' İşte Cumhurbaşkanlığı'na gelen mesajlar...

'Ordumuz sahada! Necip Türk Milleti arkasında' İşte Cumhurbaşkanlığı'na gelen mesajlar...

Altun, Twitter hesabından Bahar Kalkanı Harekatı'nda gönüllü olmak isteyenlerin CİMER'e gönderdiği bazı mesajları yayımladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Fahrettin Altun Twitter hesabından CİMER'e gelen bazı mesajları yayımladı. 

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı 'Bahar Kalkanı' operasyonuna gönüllü olarak katılmak isteyen vatandaşların gönderdiği mesajları şu notla paylaştı;

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları...
Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar!
Ordumuz sahada!
Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti!
Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin

İŞTE O MESAJLAR


Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı!
Yasak Elma'nın kilit ismi diziye veda etti
Avşar'ın olaylı gecesi!
Mutlu evliliğin sırrını verdi
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
<p class='MsoNormal'>Şehit Kara mesajında, “Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenl

Başkan Erdoğan, ‘Suriye'de ne işimiz var' diyenlere İdlib şehidinin sözleriyle cevap verdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Isınınca 10 kat büyüyor! İlk kez Sivas'ta çıkartıldı

Müslüm Gürses'in ölümünün 7. yıl dönümü