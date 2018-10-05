Ordu'daki selde yıkılan köprü ay sonunda ulaşıma açılacak



Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Ağustos 2018'de aşırı yağışlar sonucu yıkılan Ünye ilçesindeki Cevizdere Köprüsü'nün yapımının planlanandan önce tamamlanacağını belirtti.

Köprünün yapımının kısa sürede tamamlanması için 24 saat esasına göre çalışma yürütüldüğüne işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Sel afetini yerinde incelemek üzere ilimize teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Bakanına ve Karayolları Genel Müdürüne talimat vererek, yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün en kısa sürede yapılmasını istemişti. 5 ay içerisinde yapılabileceği ifade edilen Cevizdere Köprüsü'nün yaklaşık 3 aylık zaman dilimi içerisinde yapılarak, bu ayın sonunda hizmete açılacağını öğrenmekten büyük memnuniyet duydum. Cevizdere Köprüsü'nün 3 ay gibi kısa sürede yapılabiliyor olması devletimizin gücünü, büyüklüğünü gösterir. Köprünün yapım sürecini büyük bir hassasiyet ve titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Samsun Bölge Müdürümüze, köprünün yapımını üstlenen yüklenici firma yetkililerine ve gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

(AA)