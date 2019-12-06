Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,778
  • 6,3911
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ordu Ceren için ayakta! Yüzlerce kişi Ceren için yürüyor

Ordu Ceren için ayakta! Yüzlerce kişi Ceren için yürüyor

Ordu Ceren için ayakta! Yüzlerce kişi Ceren için yürüyor

Ordu’da 35 yaşındaki caninin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren için Ordu halkı sokağa çıktı. Yüzlerce kişi Ceren için yürüyüşe geçti.

TM Dijital Haber Merkezi

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için bale dersinden çıkıp evine gitmek için takip ettiği güzergahta yürüyüş gerçekleştiriliyor.

Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği yürüyüşte, “Biliyor musunuz? Ben bu çağdan nefret ettim, etimle kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim”, “İyiki doğdun güzel melek”, “Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü” gibi pankartlar taşınıyor.

Bugün doğum günü olan Ceren Özdemir 35 yaşındaki cani tarafından öldürülmemiş olsaydı 21 yaşında olacaktı.


Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı!
Burcu Özberk'ten aşk iddialarına açıklama
Ünlü oyuncu hafızasını sildirdiğini itiraf etti!
Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya tepki geldi!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
<p>´Çok badireler atlattı´ cümlesindeki ´badire´ ne demektir? ´Akıl var, izan var´ deyiminde geçen ´

En Çok Şehir Hangi Coğrafi Bölgemizdedir? #MaksatYarışmakOlsun

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek özellik! 7 Aralık itibarıyla başlıyor

Lanetli mezar! Oraya giden herkes ölüyor