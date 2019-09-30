Operasyon öncesi kritik MGK toplantısı

Osman Nuri CERİT

Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı saat 15.00’te başlayacak.

AKAR SUNUM YAPACAK

Türkiye’nin planları tek tek değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın MGK üyelerine, hem yapılan hazırlıklar hem de ABD ile yürütülen müşterek devriyeler ve diğer terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

İDLİB DE KONUŞULACAK

MGK’nın gündemindeki Suriye başlıklarından biri de İdlib olacak. MGK’da İdlib’deki önlemlere ilişkin son değerlendirmeler yapılacak.