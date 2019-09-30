Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6728
  • 6,2056
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Operasyon öncesi kritik MGK toplantısı

Operasyon öncesi kritik MGK toplantısı

Operasyon öncesi kritik MGK toplantısı

Fırat’ın doğusuna yapılacak olası operasyon öncesi Ankara’da son dönemin en kritik toplantılarından biri gerçekleştirilecek.

Osman Nuri CERİT 

Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı saat 15.00’te başlayacak. 

AKAR SUNUM YAPACAK

Türkiye’nin planları tek tek değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın MGK üyelerine, hem yapılan hazırlıklar hem de ABD ile yürütülen müşterek devriyeler ve diğer terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi vermesi bekleniyor. 

İDLİB DE KONUŞULACAK 

MGK’nın gündemindeki Suriye başlıklarından biri de İdlib olacak. MGK’da İdlib’deki önlemlere ilişkin son değerlendirmeler yapılacak. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Chloe Loughnan'dan ayrılık sonrası dikkat çeken açıklama! Serdar Ortaç...
Şükran Ovalı'dan alkışlanacak hareket!
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen eleştirilere inat düşman çatlattı!
Hazal Kaya ne zaman doğum yapacak?
Kubilay Aka'ya ihanet iddiaları soruldu
<p>Antakya ilçesinde yaşayan tır şoförü Murat Günal’ın ‘tırdan gelin arabası’ hayali gerçek oldu. Tı

Hayali Gerçek Oldu! Gelini Böyle Aldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor