Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Haftaya sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca açıkladı!

Sokağa çıkma yasağı saatler sonra başlayacak. Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Haftaya sokağa çıkma yasağı olacak mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca bu sorunun yanıtını da canlı yayında verdi. İşte tüm merak edilenler..

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca bu sorunun yanıtını da canlı yayında verdi. Fahrettin Koca, 'Önümüzdeki haftalarda sokağa çıkma kısıtlaması görüşülmedi' dedi.

Bakan Koca, "(Sokağa çıkma yasağı) 23 Nisan gündeme gelmedi, zannediyorum haftaya gündem olabilir."