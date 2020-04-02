Online satışlara korona damgası

YELDA GÖKDAĞ

Evini, aracını, ya da ikinci el ürünlerini satışa çıkaran pek çok vatandaş, verdikleri ilanların başlıklarına koronayı eklemeyi de unutmadı. Aracını satışa çıkaranlar ilan verirken, satış açıklamalarında araçlarının fiyatını koronavirüs sebebiyle indirdiklerini belirtti. Bazı vatandaşların ise daha önce verdikleri satış ilanlarını yeniledikleri ve “salgın sebebiyle satmaktan vazgeçtik” notuyla yeniden paylaştıkları görüldü.

SİZİ GEZDİREMEYİZ



Salgın öncesinde verilen ev satış ya da kiralama ilanlarında da virüs salgını gerekçesiyle fiyatların düştüğüne ilişkin ilan başlıkları dikkat çekti. Evini satışa çıkaran bazı vatandaşların ise ilanlarında, salgın nedeniyle ev bakmak için geleceklere, “salgın yüzünden sizi gezdiremeyiz, ev satışını erteliyoruz” uyarısı dikkat çekti. Bu ilanlar arasında en dikkat çekeni ise otobüsünü satmaya çalışan bir vatandaşınki oldu. Otobüsünün satışı için ilan başlığında, virüse hitaben, “Ey Koronavirüs, bizi eve kapattın, kendin dünyayı geziyorsun” ifadesi yer aldı. Bir ilanda da “Yat al, koronadan uzak dur” ifadesi yer aldı.