Önce dayak, sonra kurşun! Yunan, göçmeni sırtından vurdu

Türkiye’nin ‘engellememe kararı’ sonrası Yunanistan sınırına doğru başlayan sığınmacı göçünde ilk ölüm meydana geldi. İpsala Sınır Kapısı önündeki tampon bölgede bekleyen göçmenlere ateş açılması sonucu, Yunanistan’a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emad adlı göçmen, sırtından vurularak ağır yaralandı.

Göçmenlerin Türk sınırına taşıdığı Emad, hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti. Arkadaşları, Yunan polisinin Emad’ı önce dövdüğünü, kaçarken de arkadan ateş ettiğini söyledi.

GAZ, TAZYİKLİ SU



Yunanistan’ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmak isteyen göçmenler de, Yunan güvenlik güçlerinin TOMA’lı, gaz bombalı ve plastik mermili müdahalesiyle karşılaştı.

’VUR’ EMRİ VERDİLER



Sert müdahalenin ardından Yunan güvenlik güçlerine ‘vur’ emri verildiği iddiaları üzerine göçmenler, jandarma ve polis tarafından Türkiye tarafındaki güvenli alanlara doğru çekildi. Pazarkule’nin karşısındaki Kastanies’e jiletli telle barikat kuran Yunan güvenlik güçleri, göçmenlere tazyikli su sıktı, göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi kullandı.

SOYLU: ‘İNSANLIĞA UYGUN DAVRANIN’



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan polisinin göçmenlere yönelik sert müdahalesini eleştirdi: “Yunanistan’ın üzerine düşen, sınırlarına gelmiş insanların sığınma taleplerini göç hukuku açısından değerlendirip, koruma sağlanması gerekenleri koruma altına almaktır. Bu süreçte Yunanistan yetkililerini 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz. Bu süreçte AB’ye düşen de, yapılan insanlık dışı muameleyi görmek ve raporlamaktır.”

7 YAŞINDAKİ AFGAN LEYLA: KİLİTLEYİP DÖVDÜLER

Yunanistan tarafına ailesiyle geçen Afgan Leyla Elrecap (7), Yunan polisi tarafından ailesiyle birlikte darp edildiğini söyledi. Yunan polisinin kendisini odaya götürüp, kapıyı kilitledikten sonra dövdüğünü anlatan Leyla, o anları şöyle anlattı: “Beni erkeklerin çok olduğu bir odaya kilitleyip dövdüler. Daha sonra bir arabaya koydular, nefes almadık.”

MÜLTECİ TEKNESİ BATTI, 1 ÇOCUK ÖLDÜ

Yunanistan liman polisi, yaklaşık 50 göçmeni taşıyan teknenin Midilli açıklarında batması sonucu küçük bir erkek çocuğunun öldüğünü açıkladı. Teknede bulunan diğer 46 kişinin kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ZIPKINLA PATLATTI



Bodrum’dan Yunan adalarına geçmek isteyen bir grup sığınmacı, Yunan Sahil Güvenlik’in taciziyle karşılaştı.

Yunan askerleri hızlı manevralarla dalga yaratarak botu batırmak istedi, başarılı olamayınca zıpkınla botu deldi, bu arada silah çekti. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri kurtararak karaya çıkardı.

MOTORU VE YAKITINI ALIP ÖLÜME TERK ETTİLER

Suriye, Irak, Kongo ve Afrikalı 12’si çocuk 38 göçmen dün sabah Sakız Adasına geçmek için Çeşme’den lastik botlarla denize açıldı. Bir süre sonra botun yanına Yunan Sahil Güvenliği geldi. Yunan ekipleri, göçmenlerin bulunduğu bottaki benzini boşalttı, yedek yakıtları aldı, daha sonra motoru sökerek ölüme terk etti. Denizde bir süre mahsur kalan göçmenleri ölümden Türk Sahil Güvenliği kurtardı.