On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? On Numara sonuçları 16 Mart 2020 sorgulama
16 Mart On Numara sonuçları için geri sayım başladı. “On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?” sorunun yanıtını merak eden binlerce vatandaş şanslı rakamları merak ediyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişine şans oyunu severler yoğun katılım gösteriyor. Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr' adresi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 16 Mart 2020 On Numara sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.
On Numara sonuçları bugün arama motorunda yoğun ilgi görüyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen şans oyunu severler On Numara sonuçları 16 Mart 2020 şanslı rakamlarını öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçlar ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. On Numara’da geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 kişi 203.562,55 TL’nin sahibi oldu. Peki, On Numara çekiliş sonuçları 16 Mart 2020 açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı…
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MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
On Numara sonuçları 9 Mart 2020: 04, 06, 14, 19, 26, 27, 31, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 80
ON NUMARA OYUNUNDA;
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.
ON NUMARA NEDİR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.