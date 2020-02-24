On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? MPİ On Numara sonuçları 24 Şubat 2020 sorgulama

Şans oyunu severler 24 Şubat On Numara sonuçları şanslı rakamlarını merak ediyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler “On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?” sorunu aratmaya başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi günleri gerçekleştirilen çekilişe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ‘millipiyango.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 24 Şubat 2020 On Numara sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’de açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 17 Şubat Pazartesi: 01, 04, 08, 10, 11, 14, 31, 33, 35, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 57, 68, 69, 72, 78, 80

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.