Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8597
  • 7,7138
  • 381.156
  • 112341
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. On binlerce sürücüyü ilgilendiriyor: 1083 TL cezası var
18 Haziran 2020 Perşembe 10:44 | Son Güncelleme:

On binlerce sürücüyü ilgilendiriyor: 1083 TL cezası var

On binlerce sürücüyü ilgilendiriyor: 1083 TL cezası var

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu için verilen süre doluyor. Teste girmeyenler için son tarih 26 Haziran.

800 bin ticari araç sürücüsünün, Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporunu henüz almadığı belirlendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 26 Haziran tarihinde başlayacak denetimlerde belgesi olmayan sürücülere 1083 TL ceza kesilecek.

TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR

12 farklı testin uygulandığı belge için istenen ücret ise 170 lira.

Testi geçemeyenler 90 gün süreyle ticari araç kullanmaktan men ediliyor.

90 gün sürenin ardından sürücü psikoteknik raporu için yeniden testlere tabi tutuluyor.

On binlerce sürücüyü ilgilendiriyor: 1083 TL cezası var
Türkiye, Libya'da iki askeri üssü devralıyor
İran'dan kritik hamle... Düşmanlara böyle gözdağı verdi
Galatasaray'da flaş gelişme! İki istifa...
Nefes nefese kovalamaca... Taksici motosikletten fırlayan polisi havada tuttu
'Pençe-Kaplan'ın şifreleri...Operasyonlar devam edecek m?

'Pençe-Kaplan'ın şifreleri...Operasyonlar devam edecek m?

Pandemi sürecinde sınavda başarılı olmanın anahtarı

Pandemi sürecinde sınavda başarılı olmanın anahtarı...

Rusya'dan gövde gösterisi

Rusya'dan gövde gösterisi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde 500'den fazla hedef imha edildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde 500'den fazla hedef imha edildi