On binlerce sürücüyü ilgilendiriyor: 1083 TL cezası var

800 bin ticari araç sürücüsünün, Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporunu henüz almadığı belirlendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 26 Haziran tarihinde başlayacak denetimlerde belgesi olmayan sürücülere 1083 TL ceza kesilecek.

TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR

12 farklı testin uygulandığı belge için istenen ücret ise 170 lira.

Testi geçemeyenler 90 gün süreyle ticari araç kullanmaktan men ediliyor.

90 gün sürenin ardından sürücü psikoteknik raporu için yeniden testlere tabi tutuluyor.