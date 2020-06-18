18 Haziran 2020 Perşembe 10:44 | Son Güncelleme:
On binlerce sürücüyü ilgilendiriyor: 1083 TL cezası var
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu için verilen süre doluyor. Teste girmeyenler için son tarih 26 Haziran.
800 bin ticari araç sürücüsünün, Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporunu henüz almadığı belirlendi.
Yeni Şafak'ın haberine göre, 26 Haziran tarihinde başlayacak denetimlerde belgesi olmayan sürücülere 1083 TL ceza kesilecek.
TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR
12 farklı testin uygulandığı belge için istenen ücret ise 170 lira.
Testi geçemeyenler 90 gün süreyle ticari araç kullanmaktan men ediliyor.
90 gün sürenin ardından sürücü psikoteknik raporu için yeniden testlere tabi tutuluyor.