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  3. Ömer Çelik: NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülke Türkiye

Ömer Çelik: NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülke Türkiye

Ömer Çelik: NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülke Türkiye

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Çelik:"Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor. NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülke de Türkiye. Bir kere daha küresel vicdanın kalbi Türkiye'de atıyor."

 AK Parti Sözcüsü Çelik:"Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimize, dostlarımıza, müttefiklerimize de ulaşıyoruz."

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