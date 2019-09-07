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Öldürdü mezarında helallik istedi 

Öldürdü mezarında helallik istedi 

Cinayeti ailesine itiraf eden zanlı, öldürdüğü kuzeninin mezarına gidip helallik istedi. Sonra da polise teslim oldu. 

Soner KAN 

İstanbul’a bir ay önce seyyar olarak çiçek satmak için gelen Halil Çakar (18) ile halasını oğlu Mehmet Budan (21), 31 Ağustos’ta Beyoğlu’nda müşteri kavgası yaptı. Budan’ın bir kişiye çiçek sattığını gören Çakar, “Gülü ona ben satacaktım” diyerek 35 lirayı kendisine vermesini istedi. Parayı vermeyen Budan, kuzenini maket bıçağıyla yaraladı. Genç çocuk hayatını kaybederken, katil zanlısı ifadesinde “Baliciler yolumuzu kesti. Para vermeyince Halil’i bıçakladılar” diye konuştu.

Otostop çekerek geldi

Halil Çakar’ın cenazesi Adana’da defnedildi. İzini kaybettiren şüpheli de 3 Eylül’de İstanbul’dan otostop çekerek Adana’ya geldi. Cinayeti aile yakınlarına itiraf eden Budan, önce kuzeninin mezarına gitti. Maktulün kabri başında dua eden zanlı, “Keşke sen değil, ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun” diyerek, kuzeniyle helalleşti. Polise teslim olan Mehmet Budan, tutuklandı. Zanlı, öldürdüğü kuzeninin mezarına 500 metre mesafedeki Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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