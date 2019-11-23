Ölçüsü 80 derece olan açı nasıl açıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Ölçüsü 80 derece olan açı nasıl açıdır? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Ölçüsü 80 derece olan açı nasıl açıdır?

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Doğru cevap: Dar açı