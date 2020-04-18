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  3. Olayı gören dışarı çıktı! Yasağa rağmen izlemek için sokağa döküldüler

Olayı gören dışarı çıktı! Yasağa rağmen izlemek için sokağa döküldüler

Olayı gören dışarı çıktı! Yasağa rağmen izlemek için sokağa döküldüler

Küçüksu Mahallesi Dereiçi sokakta saat 11.30 sıralarındaki 2 katlı binanı çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alevleri görenler sokağa gelerek hem sokağa çıkma yasağını hem de sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Kimi vatandaşlar söndürme çalışmalarına yardım ederken, kimi de yangını seyretmeye başladı.

Ekipler sokağa çıkma yasağını hatırlatarak uyarılarda bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)


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