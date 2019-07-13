Olası S-400 yaptırımı sonrasında Türkiye askeri müdahale seçeneğini mi seçecek?

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Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye getirilmesi ile birlikte Ankara ve Washington yönetimleri arasındaki gerilim yükselmeye devam etti.

Türkiye'nin "tercih değil, zorunluluk" olarak değerlendirdiği hava savunma sistemleri, NATO tarafından ilk etapta "endişe verici" olarak nitelendirildi.

SETA Güvenlik Araştırmacısı Ömer Özkizilcik’in TRT World'e yaptığı değerlendirmede S-400 hava savunma sistemleri ile Türkiye'nin Suriye sınırına gerçekleştirdiği yoğun askeri sevkiyata dikkat çekildi.

Özkizilcik, Ankara ve Washington arasındaki genel eğilimlerin, ABD'nin Fırat’ın doğusundaki konumunu etkileyebileceğini belirterek, Türkiye'nin bütün senaryoları değerlendirdiğini yazdı.

ABD'nin yaptırım uygulaması ve Türkiye'nin ekonomisine zarar vermesini, ikili ilişkilere büyük zarar vereceğinin dikkatini çeken Özkizilcik, "ABD yaptırımlarının uygulandığı ve güvenli bölge müzakerelerinin sona erdiği bir senaryoda, Türkiye YPG/PKK tehdidine karşı operasyon başlatabilir. Türkiye-ABD anlayışının ölmesi ve Ankara'nın yaptırımlarla karşı karşıya kalması, Türk yetkilileri Suriye'de askeri müdahale seçeneğine yönlendirip, en azından yaptırımların etkileri fark edilmeden bir ulusal güvenlik tehdidinden kurtulması ile sonuçlanabilir." ifadelerine yer verdi.

SURİYE SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

Türkiye'nin Suriye sınırındaki askeri hareketliliğe de dikkat çeken güvenlik araştırmacısı Özkizilcik, Türk makamlarının ABD ile çözüm bulma konusundaki istekliliklerinin azaldığını ve sabırlarının tükendiğini ifade etti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelere sınır noktadaki alanlarda TSK'nın askeri hareketlilik içerisinde olduğunu ifade eden Ömer Özkizilcik, "Sınır bölgesine giden askerler arasında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarına katılmış askerler de bulunuyor. Tanklar dahil olmak üzere ağır silahlar sınıra konuşlandırıldı. TSK'da tüm izinler 3 ay süreyle iptal edildi. Türk savaş uçaklarının düşman sınırlarına yakın uçuş gerçekleştirdiği ve bilgi topladığı görülüyor." sözlerine yer verdi.