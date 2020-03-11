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  3. Okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk cevapladı

Okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk cevapladı

Okullar tatil edilecek mi" Bakan Selçuk cevapladı

Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortak açıklama yapılacağını belirterek, "Şu anda planlandığı gibi devam edilecek" dedi


Başkan Erdoğan'dan koronavirüsü hassasiyeti

Başkan Erdoğan'dan koronavirüsü hassasiyeti

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