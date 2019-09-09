Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7123
  • 6,3011
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Okullar bugün açılıyor! İşte trafikte son durum...

Okullar bugün açılıyor! İşte trafikte son durum...

Okullar bugün açılıyor! İşte trafikte son durum...

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen bugün dersbaşı yapıyor. Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafik durumuna da çevrildi. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor.Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında bugün dersbaşı yapıyor.Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

İSTANBUL İÇİN YOL DURUMU

Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafik durumuna da çevrildi. 

Saat 07.18 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 33 civarında seyrediyor. 

Başakşehir-Tem bağlantı yolunda sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerif araç trafiğine kapandı. 

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi nedeniyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından alyapı taşıması yapılacak. Atatürk Caddesi-Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağının kapalı olması trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen dizisi oyuncuları Aybüke ve Furkan'dan açıklama: Öyle bir şey yok
Yeni albüme yeni araba
Ben Fero ve Norm Ender'in eski fotoğrafları ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı!
Can Yaman'dan ayrılan Demet Özdemir desteğe gitti!
Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!
<p>Ev hanımı Gülgün Türkyılmaz, sosyal medyada gördüğü ve beğendiği tekstil ürünlerinden sipariş ver

Sosyal Medyadan Sipariş Etti, Hayatının Şokunu Yaşadı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Az bilinen olay... O filmde Cüneyt Arkın'ın eli kopmuş