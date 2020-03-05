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Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri yayımlandı

Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na giriş belgeleri yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenecek Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

MEB-EKYS, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek. 


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