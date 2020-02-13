Okul servisinde skandal görüntü!

Gaziemir ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde bekleyen ve korsan olduğu belirtilen bir servis minibüsüne, bir grup ilkokul öğrencisi bindirildi. Aracın bagaj kısmına da 13 ilkokul öğrencisi ve yetişkin yolcu alındı. O görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, onlarca canın yitirildiği trafik kazalarından ders alınmadığını belirterek, tepki gösterdi. Korsan servis olarak kullanıldığı düşünülen aracın sürücüsünün davranışı eleştiri topladı. Polis ekipleri, araç sürücüsünün kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

NORMAL SERVİSLER ÖNLEMLERLE YOLCU TAŞIYOR

35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, görüntünün bir dernek üyesince kaydedildiğini belirterek, "Bize bu tür görüntüler üyelerimiz tarafından gönderiliyor. Biz de bu görüntüleri anı anına emniyet birimlerine paylaşıyoruz. Üyelerimizden yeni bir görüntü geldi. Görüntülerden anlaşılacağı üzere, bir minibüse çocuklar deyim yerindeyse balık istifinde bindiriliyor. Araç şoförünün güvenlik önlemi alınmadan yolculuk yaptırdığını gördük" dedi. Bu tür bir yolculuğun oldukça tehlikeli olduğunu vurgulayan Mert, "Minibüste taşınan öğrencileri koruyacak araçta bir tek arkalarındaki cam var. Olası bir kaza infial yaratabilir büyüklükte olur. Bizim servis araçlarımızda görevliler oluyor. Öğrencileri tek tek bindiriyorlar koltuğa ardından emniyet kemerleri bağlanıyor. Biz bu servis araçlarını çalıştırabilmek için onlarca evrak veriyoruz. Sıkı bir şekilde denetleniyoruz. Bunun böyle de olması gerekiyor. Biz bu görüntüleri emniyete teslim ettik. Emniyet birimleri bu kişiyi arıyor" diye konuştu. (DHA)