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  3. Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişlerdi... Baba ve oğlu hakkında flaş gelişme

Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişlerdi... Baba ve oğlu hakkında flaş gelişme

Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişlerdi... Baba ve oğlu hakkında flaş gelişme

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet savcısının talimatıyla, 21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür Yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Yasin Güneş'in darbedilmesiyle ilgili jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan veli M.S.A. ve oğlu S.A'nın  işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye  çıkarılan M.S.A. ve S.A. tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 21 Ekim'de meydana gelen  olayda bir öğretmen, okul bahçesinde veli ve 2 oğlu tarafından darbedilmiş, o  anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

(AA)

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