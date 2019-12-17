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  3. Oktay: Uluslararası arenada hesap vermez, hesap sorarız

Oktay: Uluslararası arenada hesap vermez, hesap sorarız

Oktay: Uluslararası arenada hesap vermez, hesap sorarız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda konuşuyor.

Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız.

Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz.


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