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  • Öğretmenlerin merakla beklediği isteğe bağlı il içi atama başvuru sonuçları yarın gerçekleştirilecek
28 Mayıs 2019 Salı 15:48 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:54

Öğretmenlerin merakla beklediği isteğe bağlı il içi atama başvuru sonuçları yarın gerçekleştirilecek

Öğretmenlerin merakla beklediği isteğe bağlı il içi atama başvuru sonuçları yarın gerçekleştirilecek

Öğretmenlerin merakla beklediği isteğe bağlı il içi yer değiştirme ve atama başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre yarın açıklanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

İlişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

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