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Öğretmenler tepkili: Özür dile Hakkı Yalçın

Öğretmenler tepkili: Özür dile Hakkı Yalçın

İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası gazeteci Hakkı Yalçın’ın eğitim camiasını hedefe koyan yazısı büyük tepki çekti.

Yazısında okul yöneticilerini hedef alan Hakkı Yalçın’a öğretmenlerden büyük tepki geldi. Kısa sürede konu sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Takvim Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın 5.8’lik depremle ilgili yazdığı yazıda öğretmenleri ve okul yöneticilerini hedef aldı. 

Çocuklara deprem sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair eğitim verilmediğini öne süren Yalçın konuyu ele alırken tepki çekecek yakıştırmalarda bulundu.

ÇİRKİN YAKIŞTIRMALARA MEB CAMİASINDAN BÜYÜK TEPKİ

Eğitimciler Yalçın’ın ifadelerine tepki göstererek Yalçın’ın özür dilemeye çağırdı. MEB personeli ve sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcının Yalçın’ı eleştirdiği paylaşımlar dolayısıyla tepki en çok konuşulan konularda ilk sıraya yerleşti.

Eğitimcileri “tuvalet kağıdı toplayıcısı olarak gören bir zihniyet” olarak nitelendirilen sözlerle ilgili Yalçın’dan henüz bir açıklama gelmedi.

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