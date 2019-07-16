Öğretmen baba kızını boğarak öldürdü

Kilis'teki Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde hemşire olan Çiğdem Kurtoğlu (26),hafta sonu tatilinde ailesinin oturduğu Kilis'e gitti. Çiğdem Kurtoğlu ile babası Mehmet Kurtoğlu, arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Tartışma sırasında Mehmet Kurtoğlu, kızının boğazını sıkmaya başladı. Bir süre sonra Çiğdem Kurtoğlu'nun hareket etmediğini fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çiğdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Mehmet Kurtoğlu ise polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. Mehmet Kurtoğlu, eve gelen polis ekiplerine teslim oldu. Çiğdem Kurtoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmen olan baba Mehmet Kurtoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(DHA)