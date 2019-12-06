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  3. Öğrencileri sevindiren haber! Malatya'da kar tatili ilan edildi

Öğrencileri sevindiren haber! Malatya'da kar tatili ilan edildi

Öğrencileri sevindiren haber! Malatya'da kar tatili ilan edildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin tamamı ile Akçadağ ilçelerinin bazı mahallelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanşehir ilçesindeki okulların tamamının tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, Akçadağ ilçesinde ise Kozluca, Kürecik, Esenbey ve Levent mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise eğitime ara verilmesinin yanı sıra hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

(AA)


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