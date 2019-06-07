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07 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 08:00

Öğrencilere oyun gibi yazılım dersi 

Öğrencilere oyun gibi yazılım dersi 

Öğrenciler kodlayarak oynayacak. Öğrenciler, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri kapsamında edindikleri teorik bilgileri, dijital oyunlarda kullanarak pratiğe dönüştürebilecek.

 Doruk ÇAKAR 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu amaçla geliştirdiği dijital oyunu öğrencilerin kullanımına açtı. Ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri MEB’in sitesinden indirecekleri “Maskod” isimli oyunla, yazılım kodlarını kullanarak oyunun aynı adlı karakterine komut verebilecek. Söz konusu oyun, android ve IOS tabanlı dijital cihazlara indirilebildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) içerisinden de yer alıyor. Öğrenciler söz konusu oyunu tablet ve telefonlarına indirerek ya da EBA’nın http://mobilkod.eba.gov.tr adresinden ücretsiz olarak oynayabilecek.

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