Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi

Oyuncu Tolga Karel'le evliliği ile adından söz ettiren Azeri asıllı manken Günay Musayeva bu kez bıçakla yaralama olayıyla gündeme geldi. Sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen Günay, hakkında 2.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Önceki gün, olayın iç yüzünü anlatan ünlü manken, darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, 'Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Onu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı' dedi.“Çok canım yanıyor, üzgünüm, zor anlar daha fazla konuşmak istemiyorum” şeklinde konuşan Musayeva dün birden ağız değiştirdi. Kamu davası açılmasından ve eski eşi Tolga Karel'in velayet talebinde bulunmasından endişe duyan manken “Aramızda bir tartışma oldu ama bu olay daha kışın olmuş bir şeydi. Karakola intikal edildi. Ama şu an bir sorun yok. Gayet mutlu giden bir ilişkimiz var. Biz çok mutluyuz, böyle bir durum olmadı. Taha şiddete çok karşı bir insan, bende öyleyim” diyerek herkesi şaşırttı.

Günay Musayeva kendisinden yaşça küçük sevgilisi Taha Tatlıcı'yla mutlu olduğunu dile getirdi.

'Beni öldürtebilirdi'

Günay Musayeva'nın dört yıl önce boşandığı Tolga Karel de kısa süre önce çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Yakışıklı oyuncu, 'Amerika'ya yerleş-meseydim Günay beni öldürtebilirdi. Oğlum Cihangir büyüyünce, annesinin gerçek yüzünü görüp benim yanıma gelecek' demişti.