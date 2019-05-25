Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi

Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi

Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi

Oğlunu dövdüğü için sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını belirten ünlü manken Günay Musayeva ağız değiştirdi. Musayeva, olayın kapanması için, 'Öyle bir durum olmadı, yanlış anlaşılma var' dedi.

Oyuncu Tolga Karel'le evliliği ile adından söz ettiren Azeri asıllı manken Günay Musayeva bu kez bıçakla yaralama olayıyla gündeme geldi. Sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen Günay, hakkında 2.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Önceki gün, olayın iç yüzünü anlatan ünlü manken, darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, 'Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Onu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı' dedi.“Çok canım yanıyor, üzgünüm, zor anlar daha fazla konuşmak istemiyorum” şeklinde konuşan Musayeva dün birden ağız değiştirdi. Kamu davası açılmasından ve eski eşi Tolga Karel'in velayet talebinde bulunmasından endişe duyan manken “Aramızda bir tartışma oldu ama bu olay daha kışın olmuş bir şeydi. Karakola intikal edildi. Ama şu an bir sorun yok. Gayet mutlu giden bir ilişkimiz var. Biz çok mutluyuz, böyle bir durum olmadı. Taha şiddete çok karşı bir insan, bende öyleyim” diyerek herkesi şaşırttı. 

Günay Musayeva kendisinden yaşça küçük sevgilisi Taha Tatlıcı'yla mutlu olduğunu dile getirdi.  

'Beni öldürtebilirdi' 

Günay Musayeva'nın dört yıl önce boşandığı Tolga Karel de kısa süre önce çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Yakışıklı oyuncu, 'Amerika'ya yerleş-meseydim Günay beni öldürtebilirdi. Oğlum Cihangir büyüyünce, annesinin gerçek yüzünü görüp benim yanıma gelecek' demişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Tülin Özen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Google bugün Doodle´ına ilk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy´u taşıdı. Semiha Berksoy´un Do

Semiha Berksoy Kimdir? Neden Doodle Oldu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Game of Thrones karakterlerinin 8 sezon sonundaki değişimleri

Ünlü Youtuber Enes Batur düğün fotoğraflarını paylaştı