'Oğlum depremle geldi, depremde gitti'
Elazığ depreminde Mavi Göl Apartmanı’nın enkazında 6,5 aylık hamile eşi Pınar Dişli ve oğlu Miraç’ı kaybeden baba Meriç Dişli, hastanede yaşama tutundu.
Doğmadan anne karnında depremle ölen kızına Efsanur ismini koyacaklarını belirten baba Dişli, ölen oğlunun ise 13 yıl önce yine Sivrice merkezli 5.9’luk deprem nedeniyle erken doğduğunu ve depremle hayatını kaybettiğini anlatması yürekleri yaktı: “24 Ocak’ta deprem oldu, elektrikler kesildi ve bina üzerimize yıkıldı. Eşim ve oğlum üzerime düştü. Onların üzerine de kolon düştü. Eşim hayatımı kurtardı, 3-4 dakika sonra vefat etti.”