Oğlu ağlayarak anlattı: O sözümü yerine getiremedim

"TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞOLSUN"

Ünlü sanatçının oğlu Cemo Can ise duygularını anlatmakta zorlanırken "Şu an duygularımı anlatamıyorum. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun.

Türkiye'nin anasını kaybettik. Koca bir çınardı. Bizi bugünlere getirdi, çok önemli bir isim bizi sizlerle buluşturdu. İfade edemiyorum duygularımı" dedi.

HELALLİĞİMİZİ ALDIK

Cemo Can, kendisinin yurt dışı konserleri olduğunu yurt dışında haberi aldığını belirterek "Haberi alır almaz yurt dışı programlarımı iptal ettim.

Hemen Türkiye'ye geldim. Allah'a şükür gördük. Helalliğimizi de aldık. Dilber Ay'ın sanat dünyasındaki yeri anlatılmaz ifade edilmez. Bütün sanatçı dostları zaten biliyorlardı. O bizim hepimizin annesiydi. Bütün sanatçıların anasıydı" diye konuştu.

Can annesi ile ilgili anısını ise şu sözlerle anlattı; "Annen neden Avrupa'ya gelmiyor diyorlardı. Annemin uçak korkusu vardı. Annem adına söz vermiştim.

O SÖZÜMÜ YERİNE GETİREMEDİM

Annem dizlerinden küçük bir operasyon geçirmişti. Oğlum iyileşirsem 10. ayda inşallah gurbetçi dostlarla beraber buluşacaktık. O sözümü de yerine getiremedim."

Dilber Ay'ın cenazesi Düzce'nin Ağa Mahallesinde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Düzce Şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

(Sabah)