ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 86. dönem ÖGG sınav soru ve cevapları yayında mı?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve eğitimlerini 3 Ocak 2020 tarihinde tamamlayan adaylar için sınav tarihi geldi çattı. Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat 2020 Pazar günü yapılıyor. Sınava katılacak özel güvenlik görevlisi adayları gözlerini sonuçlara çevirdi. Adaylar sınavdan sonra sonuçları ne zaman ve nasıl görüntüleyebileceklerini öğrenmek istiyor. Detaylar haberimizde..

86. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ÖGG sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

86. DÖNEM ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapların önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Soru ve cevaplar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



ÖGG SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.