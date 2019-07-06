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Ocakbaşı vurgunu! Yalova'da inanılmaz olay

Ocakbaşı vurgunu! Yalova'da inanılmaz olay

Yalova’da, 40 müşterinin, hesap ödediği sırada banka kartlarını özel yazılımlı cihazlarla kopyalayarak 250 bin liralık vurgun yapan lokanta sahibi ve 3 çalışanı, polis operasyonuyla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı zamanlarda, 40 kişinin banka kartları bilgilerinin izinsiz kopyalanıp, yüklü miktarda zarara uğradıkları şikayeti üzerine harekete geçti. Kurulan özel ekiple başlatılan çalışmada, 40 kişinin 3 aylık hesap ekstreleri ve kartlarını kullandıkları işyerlerindeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. 

SAHTE KART KULLANMIŞLAR

Ekipler, 40 kişinin de Yalova Kapalı Pazaryeri'ndeki bir lokantaya gittiklerini tespit etti. Araştırmalarını derinleştiren polis, müşterilerin ödeme yaptığı sırada, banka bilgilerinin özel cihazlar ve özel yazılımlarla kopyalandığını, ayrıca oluşturulan sahte kartlar üzerinden yaklaşık 250 bin TL haksız kazanç elde edildiğini belirledi. 

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Lokantaya operasyon düzenleyen ekipler, işletme sahibi Murat Ç’yle (49) çalışanlar A.A. (36), Y.D. (55) ve N.Ç'yi (50) gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda pos cihazı, cep telefonları, banka ve hafıza kartları ele geçirildi. Pos cihazı üzerinde, yapılan incelemede, içindeki uygulamaların orijinal olmadığı ve kart kopyalamak için programlar yüklü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan baskında, üzerinde sahte sürücü belgesiyle yakalanan Y.D'nin, benzeri 33 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

GÜNEŞ

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