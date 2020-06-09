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  3. O tweetleri atanlar şaşırtmadı! Sanal devriyeler 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti
09 Haziran 2020 Salı 18:18 | Son Güncelleme:

O tweetleri atanlar şaşırtmadı! Sanal devriyeler 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti

O tweetleri atanlar şaşırtmadı! Sanal devriyeler 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti

Terör örgütlerinin, sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etmek için koronavirüs salgınını da kullandığı, salgında devletin kurum ve görevlilerince gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığı, halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları paylaştıkları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden toplumu korku ve paniğe sürüklemek, kaos çıkartmak amacıyla yaptığı kara propagandayı ortaya çıkardı. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını döneminde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarına bağlı “sanal devriler” son 83 günde 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti. Terör örgütlerine ait bu hesapları kullandığı belirlenen 1189 şüpheli belirlendi, 523 provokatör yakalandı.

YÜZDE 67’Sİ FETÖ

Tespit edilen 11 bin 783 provakatör hesaptan yüzde 67’sinin FETÖ/PDY, yüzde 17’sinin PKK, yüzde 16’sının ise DAEŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilişkili oldukları ortaya çıktı. Terör örgütleriyle bağlantılı bu hesaplardan, koronavirüs salgınında devletin kurum ve görevlileri tarafından gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığı, halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarının paylaşıldığı belirlendi. Provokatörlerin sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik, endişeye sevk etmeye, yetkili ve sorumlu kuruluşları, kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Sanal devriyeler 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti! O tweetleri atanlar şaşırtmadı
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