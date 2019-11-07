O öğrenci terörist olarak öldü, vicdanınız rahat mı?

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn’da devriye yapan TSK birliğine bombalı tuzak kurarken fark edilerek etkisiz hale getirilen YPG/PKK’lı terörist ‘Ceren Güneş’ kod adlı Özge Aydın çıktı. Aydın, 3 Aralık 2012’de, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Nurettin Demir’in, terör örgütü PKK’nın üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik operasyonları ve tutuklamaları protesto için TBMM’de yaptığı basın açıklamasında kamuoyu tarafından tanınmıştı.

ANNELERİ GÖRMÜYORLAR

Ağbaba ve Demir, terör propagandasından tutuklanan öğrencileri savunduğu basın açıklamasında, o gün tıp öğrencisi olan Özge Aydın’ı da yanında getirmiş, tutuklamaları protesto için eline kelepçeyi temsilen ‘steteskop’ takmıştı. Ağbaba, terör örgütünün üniversite öğrencilerine yönelik yapılanmalarını ‘masum öğrenci dernekleri’ olarak nitelemişti. Aydın ayrıca, Türk Tabipler Birliği Tıp Öğrencileri Kolu üyesi olarak, TTB, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yöneticileri ile birlikte, 6 Ekim 2012’de aynı konuda yapılan basın açıklamasını okumakla görevlendirilmişti. Olay, siyasetçi ve ‘sivil’ örgütlerin, teröre karşı yapılan operasyonları sorguladığı kadar, gençlerin terör tuzağına düşmemeleri için örgütlerin üniversitelerdeki yapılanmalarını da sorgulamalarının önemini ortaya koydu.

HDP aracılığıyla terör örgütüne katıldığını belirterek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 66 gündür ‘evlat nöbeti’ tutan anneler de, evlatlarına terörist olarak ölmeden kavuşmayı bekliyorlar. Ancak, terör örgütlerinin militan devşirme kaynağı olarak kullandığı sözde öğrenci örgütlenmelerini savunan siyasi partiler ve ‘sivil’ kurumlar, bu anneleri görmezden gelmeye devam ediyor.

CHP CANLI BOMBAYI ‘MAĞDUR’ İLAN ETMİŞTİ

CHP, 2012’de de, cezaevinde bulunan Elif Sultan Kalsen adlı bir kadını, ‘gönderilen kitaplarına izin verilmemesi’ nedeniyle ‘mağduriyet raporu’na almıştı. Kalsen, tahliye olduktan sonra ‘canlı bomba’ şüphesi nedeniyle aranırken 1 Nisan 2015’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı düzenlemiş, çatışmada ölü ele geçirilmişti.