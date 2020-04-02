O ilimizde bir köy ve mahalle karantina altına alındı!

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Kovid-19 salgınının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü ile Ahlatçık köyünün Karacataş Mahallesi'nin bugün itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, karar gereğince köy ve mahalle sakinlerinin bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerektiği belirtildi.