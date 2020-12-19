Nurullah Dal kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye Özel Okullar Başkanı Nurullah Dal hayatını kaybetti!

Türkiye Özel Okullar Başkanı Nurullah Dal, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum." açıklamasında bulundu.

TÖZOK BAŞKANI NURULLAH DAL KİMDİR?

Nurullah Dal 1966 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini ve ardından da üniversite eğitimini de İstanbul'da tamamladı.

Nurullah Dal, orta okul ve liseyi Vefa Erkek Lisesi'nde, üniversiteyi ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.

1986 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1986 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

N.Y. State Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı ve Veri İşleme programlarından 1989 yılında mezun oldu.

1991 yılında Elektronik Sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

1991 – 1993 yılları arasında Polonya’da şirket kurarak İthalat İhracat sektöründe çeşitli Türk Firmalarının Temsilcisi olarak görev yaptı.

2003-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programında öğretim görevlisi olarak ‘Okul İşletmeciliği’ dersini verdi.

1995 - 2012 yılları arasında Akasya Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.