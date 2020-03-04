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  3. Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki: Hukuk önünde hesabı sorulacaktır

Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki: Hukuk önünde hesabı sorulacaktır

Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki: Hukuk önünde hesabı sorulacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili, eğer akli melekelerini yitirmemişse açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."


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