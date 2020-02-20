Numan Kurtulmuş: Siyasete ve TSK'ya mesaj verme devri geride kaldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV özel yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gezi olaylarına ilişkin davada çıkan kararlara ve Osman Kavala'ya ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Mahkeme kararı Gezi olaylarının masum olduğunu göstermez." sözlerini kullandı.

GEZİ OLAYLARI

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Osman Kavala'nın tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Yeni bir hukuki süreç başladı. Süreci siyasallaştırarak propaganda yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararının Gezi olaylarının masum olduğunu göstermeyeceğinin altını çizen Kurtulmuş, "HSK'nın soruşturma izni normal bir süreçtir." dedi.

ALMANYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Almanya'daki silahlı saldırıyla ilgili olarak Avrupa'da yükselmekte olan ırkçılığa işaret eden Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Avrupa'da eğer ırkçı hareketler bu şekilde devam ederse hele hele bunun sonucu olarak böyle çok sayıda insanın öldüğü saldırılar devam ederse bir müddet sonra Avrupa'nın merkez siyaseti zehirlenir."

YENİ DARBE SÖYLENTİLERİ

Yeni darbe söylentileri hakkındaki bir soruya yanıt veren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Hiç kimse aklının ucunda geçirmesin. Bu konuyu tartışmamız bile lüzumsuz, kumpanya peşindeler. Darbe söylentilerini bir kenara atıp, işimize bakmamız lazım. Siyasete ve TSK'ya mesaj verme dönemi geride kaldı."

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARI

İlker Başbuğ'un FETÖ'ye ilişkin açıklamalarıyla ilgili "Son derece yanlış, talihsiz ve zamanlaması manidardır." değerlendirmesinde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Örgütle canı pahasına mücadele eden Erdoğan ve AK Parti. Örgüt olarak kabul edildikten sonra destek verenler ortada."

CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ

CHP'nin İş Bankası hisseleri konusunda da konuşan Kurtulmuş, "(Bu hisselerin) artık bir devlet kurumunun elinde olması lazım. Titiz bir çalışma sürdürülüyor, hukukçular çalışıyor." ifadelerini kullandı.