Nuh Albayrak yazdı: Umarım yeni 'Atatürkçü maskeli darbeci generaller' görmeyiz

Yaşar Büyükanıt’ın toprağı bol olsun ama “sıradan” bir insan olmadığı için elbette icraatlarını sorgulayacağız.

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Türk milleti 1960’tan bu yana garip bir kısır döngü yaşıyor. “Asker olsun” diye yemeyip yedirdiği, giymeyip giydirdiği evlatları, “general” olunca birden bire millete düşman kesiliyor. Dinî ve millî değerlerimizi, düşmandan koruması için ordunun başına geçenler, tam aksine; onlarla işbirliği yapmaya başlıyor.

Sonrası malum…

Bir anda bütün millet Cumhuriyete ve laiklik ilkelerine “düşman” oluverir! Müslümanlar günde beş defa “Bu rejimi nasıl deviririz” diye düşünür, kadınlar Atatürk düşmanlığını gizlemek için başörtüye bürünür!.. Ülkenin büyük bir tehditle karşı karşıya kaldığını gören (!) asker derhal harekete geçer. Yargıda, siyasette, medyada hazır bekleyen “dava arkadaşları” ile birlikte “Atatürk’ü, rejimi ve laikliği kurtarma (!) harekâtı” başlatırlar.

Millet “Düşman diye savaş açtığın benim ben…” diye çırpınadursun, komutanlar teröristlerle mücadeleyi bile bir kenara bırakarak “Türk ordusunun önceliği PKK değil, irtica (?) ile mücadeledir” der, medyaları da bunu manşet yapar.

Ve bir gece bakarsınız “Bizde disiplin her şeydir” diyen komutanlar, milletini koruması için verilen silahları millete doğrultarak, amirlerine emir vermeye başlar. Sonra da uzaklardan bir fısıltı gelir kulağınıza: “Bizim çocuklar başardı…”

Siz ihanetin boyutlarının okyanus ötelerine kadar uzandığını öğrenince bir kere daha şok olursunuz. “Biz büyüttük ama meğer bunlar başkasının çocuğuymuş; bu nasıl olur” diye dövünür durursunuz…

DARBE ORKESTRASININ ŞEFİYDİ…

Bence Büyükanıt bu zincirin son halkasıydı.

Çünkü öncekilerin uyguladığı “darbeye giden yol haritası”nı o da aynen uyguladı. Hatta sadece silah arkadaşlarını değil, darbe orkestrasının sivil üyelerini de çok iyi yönetti.