Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmına Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



NÜFUS CÜZDANININ DOĞUM YERİ KISMINA SİVASLI YAZAN BİRİNİN MEMLEKETİ HANGİ COĞRAFİ BÖLGENİN SINIRLARI İÇERİSİNDEDİR?



A: Ege

B: İç Anadolu

C: Karadeniz

D: Doğu Anadolu

Doğru cevap: A: Ege



