Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7443
  • 6,328
  • 269.924
  • 106078
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Noterde kredi kartıyla ödeme dönemi geliyor

Noterde kredi kartıyla ödeme dönemi geliyor

Noterde kredi kartıyla ödeme dönemi geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterlerle ilgili yeni düzenleme için çalıştıklarını belirterek, "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakan Gül, noterlerle ilgili yeni düzenlemeyle ilgili gelişmeleri aktardı. Bakan Gül, noterlerde yapılacak işlemlerde kredi kartlarıyla ödeme yapılmasının sağlanacağını belirti.

AYRINTILAR GELİYOR... 


Hamile oyuncu Damla Ersubaşı aldatıldı mı? Doğuma günler kala flaş iddia!
Tolga Çevik'in itirafı başına iş açtı! 'Cem Yılmaz'ı neden kovmadın?'
Yeliz Yeşilmen neden gözyaşlarına boğuldu?
Can Yaman'ı sinirlendirdiler! Takipçisini böyle ifşa etti
İlk kez görüntülendiler 

MSB Bu Görüntülerle Duyurdu! Terör Örgütüne Şok Üstüne Şok

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Taylor Swift, Michael Jackson'ın rekorunu kırdı!

İnsanlara moral veren anlamlı dövmeler