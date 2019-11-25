Noterde kredi kartıyla ödeme dönemi geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakan Gül, noterlerle ilgili yeni düzenlemeyle ilgili gelişmeleri aktardı. Bakan Gül, noterlerde yapılacak işlemlerde kredi kartlarıyla ödeme yapılmasının sağlanacağını belirti.

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