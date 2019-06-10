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10 Haziran 2019 Pazartesi 10:18 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:56

Son dakika... Türkiye İzlanda'ya nota verdi

Son dakika... Türkiye İzlanda'ya nota verdi

İzlanda'da Türk Milli Takımı'na yönelik skandal hareketler Türkiye'nin büyük tepkisini çekti. Norveç Elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verdi. Yaşanan rezalete sert tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacağı öğrenildi.

Türkiye, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havaalanında gördüğü olumsuz muameleyi kınayan ve konuya ilişkin ek güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep eden nota verdi.
     
         A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.     

Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi.     

Notada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi.     

Ayrıca Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye'nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda'ya doğru yola çıktı.

 

 

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