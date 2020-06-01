Normalleşmenin şifresi: Maske, mesafe, hijyen

BÜLENT ŞANLIKAN - HİLAL YILDIRIM



Türkiye koronavirüsle mücadelede ikinci aşamaya geçti. Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları kalkarken sosyal alanlar da açıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler kreşlere gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek. İdari izindeki kamu personeli, normal mesaiye başladı.

İKİNCİ DALGA UYARISI



Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet verecek.

Bugünden itibaren hayatımız normalleşirken salgının yeniden başlamaması için Bilim Kurulu üyeleri çok önemli uyarılarda bulundu.

Restoranlar, kafeteryalar ve oteller bugün başlayacak normalleşme süreci için hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı.

PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ: İLK GÜNKÜ GİBİ UYMALIYIZ



• İnsanlarla yakın temastan kaçınmalı. Kalabalık yerlerde mutlaka maske takılmalı.

• Tüm hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Özellikle el hijyeni ve kıyafet temizliği çok önem arz ediyor.

• Restoranlarda çalışanların maskeli olması gerekiyor. Masa araları yaklaşık 1,5 metre şeklinde tanzim edilmeli. Gıdaların üzeri servis yapılırken kapalı olmalı. Bardak, tabak, çatal ve kaşık gibi aparatların tek kullanımlık olmasına özen göstertilmeli.

• Parklarda, plajda ve bahçelerde kimseyle yakınlaşmayacaksanız maske kullanmayabilirsiniz. Ancak insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlarda mutlaka maske kullanın. Aile üyeleri dışındaki kişilerle sosyal mesafe ilkesine uygun davranmalısınız.

PROF. DR. AKIN KAYA: ÇOK YAKIN OTURMAYIN



• Tüm sosyal alanlarda maskeyi doğru kullanan, el temizliğine dikkat eden sosyal mesafe kuralına uyan sorun yaşamaz.

• Lokantada arkadaşlarınız da olsa dip dibe oturmayın.

• Ortak kullanılan tuvaletler virüs açısından çok riskli. Tuvalette de mutlaka maske takın.

• Çocuklarını kreşe göndermek zorunda olan aileler bakanlığın tedbir şablonlarını incelemeli.

• Tatilde otel tercih edecekler ‘hijyen sertifikalı’ tesisleri tercih etmeli. Plajda sahilde aile dışındaki kişilerle temas kurulmamalı.

• Bu süreçte yeniden iş hayatına başlayacaklar iş yerlerinde de tüm kurallara uymalı.

• Hiçbir şey bitmiş değil. Hatta belki bu kadar yüksek olmasa da ara ara dalgalarla karşılaşabiliriz.

SICAKTA YOK OLSA DA VÜCUTTA YAŞAYABİLİYOR



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüsün yaz aylarında sıcak ortamda yok olduğunu ancak, insan vücudunda yaşamaya devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yaz aylarında vaka sayısının daha az seyretmesini beklediklerini söyledi.

Sonbaharda neyle karşılaşılacağının tam olarak bilinmediğini ve bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirten Çelik şu açıklamaları yaptı: “Sıcak önemli bir faktör. Virüsün sıcaklıkta yok olduğunu, bu ortamda yaşama şansının kalmadığı biliyoruz. Ancak insanlarda yaşamaya devam eder. İnsan vücudu dışarıdaki sıcaklığı tolere edebilecek özelliğe sahip.” Çelik şunları söyledi: “Dikkat edilmesi gereken şey insanlar arası temasın engellenmesi. Bilmediğiniz kişilerle çok yakın mesafede durmayın.

MESAFELİ DAVRANIN



Tatil yerlerinde masaların, şezlongların temizliğine dikkat edilmeli. Antalya’nın bu sıcağında, güneşte, plajda bu virüsün bir insandan başkasına geçmesi çok mantıklı değil. Eğer öyle olsaydı şu anda hepimizin enfekte olması gerekirdi.”

İŞYERLERİNDE 10 METREKAREYE EN FAZLA 2 KİŞİ



Uzmanlar, normalleşme süreci kapsamında bugün işyerine dönenlere “ortak alan kullanımı” konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Karabey, “Hiçbir şey olmamış gibi tamamen eskiye dönmeye kalkarsak bu çok tehlikeli. Fiziksel mekânlar geniş ve uygunsa, yani 10 metrekareye maksimum 2 kişi düşecek şekilde, bunu gözetmek gerekiyor. Bütün çalışanları aynı ayna işbaşı yaptırmak doğru bir politika olmaz. Bir kısmının yine dönüşümlü olarak uzaktan çalışmaya devam etmesi uygundur.