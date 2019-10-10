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  3. Norm Ender'den çok konuşulan Barış Pınarı Harekatı mesajı!

Norm Ender'den çok konuşulan Barış Pınarı Harekatı mesajı!

Norm Ender'den çok konuşulan Barış Pınarı Harekatı mesajı!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı askeri harekatı dün saat 16.00 itibarıyla başladı. Belirlenen hedeflerin savaş uçakları ve obüslerle vurulmasının ardından kara birlikleri 4 ayrı koldan YPG/PKK işgalindeki bölgelere girdi. Operasyona magazin dünyasından da büyük destek geldi. Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü rapçi Norm Ender'in paylaştığı mesaj sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Norm Ender mesajında operasyona destek olmayan sanatçılara "Terör örgütleri eylem yaparken, emperyalistler ülkemizi tehdit ederken böyle duyarlar gösterebilse" diyerek göndermede bulundu.


'TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜLKEMİZİ TEHDİT EDERKEN...'

Ünlü rapçi paylaşımında "#BarışPınarıHarekatı'nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Ordumuz yürüdüğü zaman hemen savaşa hayır yazanlar, keşke terör örgütleri eylem yaparken, emperyalistler ülkemizi tehdit ederken böyle duyarlar gösterebilse! Biz savaşı değil, ülkemizi seviyoruz" dedi.

Norm Ender'in bu mesajı binlerce beğeni aldı. Ünlü rapçinin bu paylaşımın altına 'Sen ne güzel bir insansın, Fikri hür, düşüncesi hür, olup biteni görüp doğru ne ise onu söylemek bu kadar basit işte..Tebrikler" yorumları yapıldı.

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