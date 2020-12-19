Nöbetteki aile sayısı artıyor... Ortak duaları evlatları

2015 yılında Bingöl’de 16 yaşında çobanlık yaparken kaçırılan Yasemin’in annesi Baci Göze de dün eyleme katıldı. Göze, kızını çok özlediğini belirterek, “HDP ve PKK’dan kızımı istiyorum. Koyunların yanına gitti. Köye gittiğimde baktık kızımı götürmüşler. Yasemin, gel seni özledim. Seni bulamıyorum, Allah aşkına gel artık” dedi.