19 Aralık 2020 Cumartesi 00:21 | Son Güncelleme:
Nöbetteki aile sayısı artıyor... Ortak duaları evlatları
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 475'inci gününde 179'a yükseldi.
2015 yılında Bingöl’de 16 yaşında çobanlık yaparken kaçırılan Yasemin’in annesi Baci Göze de dün eyleme katıldı. Göze, kızını çok özlediğini belirterek, “HDP ve PKK’dan kızımı istiyorum. Koyunların yanına gitti. Köye gittiğimde baktık kızımı götürmüşler. Yasemin, gel seni özledim. Seni bulamıyorum, Allah aşkına gel artık” dedi.