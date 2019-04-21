21 Nisan nöbetçi noterler listesi - Nöbetçi noterler nerelerde var?

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalarını tamamlaması ile birlikte 6 Nisan Cumartesi günü nöbetçi noterlik uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında Ankara'da ilk nöbet hizmetini veren noterler Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri oldu. Nöbetçi noterler sayesinde vatandaşların işlerinin kolaylaşması sağlanacak. Hafta sonları da bu sayede noter işlemleri gerçekleştirilebilecek. Türkiye Noterler Birliği, internet sitesi üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan ediyor. Nöbetçi noterler listesi 20 Nisan araştırılıyor. Peki, nöbetçi noterler nerelerde var? Nöbetçi noterler hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

NÖBETÇİ NOTERLER NERELERDE VAR?

Nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa Yakası'nda olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet var.

NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ 20 NİSAN!

Nöbetçi noterler listesi için Türkiye Noterler Birliği resmi web sitesine girmeniz yeterli. Sitede yer alan ''Nöbetçi Noterlik'' sekmesine tıkladığınızda şehir ve tarih girerek tüm listeye ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ İSTANBUL

NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ ANKARA

NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ İZMİR

NOTER NEDİR?

Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.

İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır.

NOTERDE YAPILACAK İŞLEMLER

– Evlenme sözleşmesi,

– Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

– Zilyetlik devri sözleşmesi

– Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,

– Şirket sözleşmesi,

– İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

– Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

– Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

– Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

– Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

– Kira sözleşmesi,

– Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

– Taksim ve ifraz sözleşmesi,

– Evlat edinme sözleşmesi,

– Temlik,

– Taahhütname,

– Kefaletname,

– Vasiyetname,

– Vakıf senedi,

– Aile vakfı senedi,

– Tanıma senedi,

– Muvafakatname,

– Sulhname,

– Yeddiemin senedi,

– Rehin senedi,

– Borç senedi,

– Fesihname,

– İbraname,

– Beyanname,

– Şahadetname,

– Piyango – Kur'a ve toplantı tutanağı,

– Emanetleri saklama tutanağı,

– İfade tutanağı,

– Tespit tutanağı,

– Vekaletname,

– Defter onaylanması,

– Çevirme,

– Örnek çıkartma,

– İmza sirküleri,

– Protesto işleri,

– İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,

– Tescil,

Noterler tarafından özel olarak yapılabilecek işlemler

– Tespit işleri,

– Emanet işleri,

– Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

– Tebligat işleri

2019 NOTER ÜCRETLERİ

1- 2019 Yılı için Noter araç Satış Ücreti Fiyatları

1.a- Sıfır Araç Tescili 131,00 TL

1.b- Araç Plakası Değiştirmeden 181,00 TL

1.c- Aracın Plakası Değişirse* 181,00 TL

2- 2018 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti

2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 40,00 TL

2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 65,00 TL

2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 50,00 TL

2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 85,00 TL

3- Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti 102,00 TL

4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120 TL arası

5- Noterden İhtarname gönderme Ücreti 150 – 1000 TL arası

6- Noter'den Genel Vekalet Verme Fiyatı – Ücreti 200 – 550 TL arası

7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 120 – 150 TL arası

8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 110 TL arası

9- Noterden Diploması Onayı Alma Ücreti (Aslı Gibidir) 50 – 65 TL arası

10- Noterden Avukata Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120 TL arası

11- Noterden Silah Devir işlem Ücreti 250 – 300 TL arası