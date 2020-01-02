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  3. Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

İçişleri Bakanlığı Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul'dan Beyrut'a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı. Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu belirtildi.

(DHA)


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