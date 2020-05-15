Nişan töreni kabus dönmüştü! Yeni gelişme
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde, düzenlenen nişan törenine katılım nedeniyle meydana gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının erken teşhis ve müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde, düzenlenen nişan törenine katılım nedeniyle meydana gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının erken teşhis ve müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi. Karantina tedbirlerinin sürdüğü Hüyüklü Mahallesi drone ile görüntülendi.