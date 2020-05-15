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  3. Nişan töreni kabus dönmüştü! Yeni gelişme

Nişan töreni kabus dönmüştü! Yeni gelişme

Nişan töreni kabus dönmüştü! Yeni gelişme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde, düzenlenen nişan törenine katılım nedeniyle meydana gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının erken teşhis ve müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde, düzenlenen nişan törenine katılım nedeniyle meydana gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının erken teşhis ve müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi. Karantina tedbirlerinin sürdüğü Hüyüklü Mahallesi drone ile görüntülendi.

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