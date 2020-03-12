Aralık 2019'dan beri tüm dünyayı tehdit eden corona virüsün Türkiye'ye girmesi ile alınan önlemlerde artış yaşandı. Bakanlıklar tarafından alınan önlemlere vatandaşların da hassasiyet gösterilmesi isteniyor. Aileler de çocuklarını bu süreçte okula göndermek istemiyor ve ara tatilin de öne çekilmesini bekliyor. Bilindiği üzere bu sene ilk kez uygulanan ara tatillerin ilki birinci dönemde gerçekleşti. İkinci dönemin ara tatili için planlanan tarih 6-10 Nisan tarihleri idi. Peki, Nisan ara tatili öne mi çekilecek? MEB ara tatil açıklaması yaptı mı? işte merak edilen soruların yanıtı..

NİSAN ARA TATİLİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6 Nisan'daki ara tatilin corona virüs nedeniyle öne çekilmesi durumunda eğitim sürecinin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' verilecek.

Bakanlıkta, corona virüs tehdidine karşı eğitim süreciyle ilgili planlamalar kapsamlı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. Bakanlık merkez binasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başkanlığında düzenlenen toplantılarda corona virüse karşı okullarda uygulanacak tedbirler görüşüldü. Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıklar için ayrı ayrı simülasyonlar yapıldı ve farklı senaryolar masaya yatırıldı. Toplantıda okulların hijyen malzemelerine erişimi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon çalışmaları da bütün detaylarıyla ele alındı.

'UZAKTAN EĞİTİM' VE 'TELAFİ EĞİTİMİ'

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda 6 Nisan'daki ara tatilin öne çekilmesi durumunda, okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması amacıyla 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' ile ilgili hazırlıklar da tüm detaylarıyla planlandı. Uzaktan eğitim noktasında, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kritik bir rol üstlenecek. Türkiye’nin alanında uzman öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan, dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen EBA, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde de depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti. Okulların erken tatil edilmesi durumunda ayrıca yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamaları da devreye girecek.