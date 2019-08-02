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  3. Nijerya'da kaçırılan işçi korku dolu anları anlattı

Nijerya'da kaçırılan işçi korku dolu anları anlattı

Nijerya'da kaçırılan işçi korku dolu anları anlattı

Nijerya’da kaçırılan ve 1 hafta sonra kurtarılan 4 Türk işçiden biri olan Ergün Yurdakul ailesine kavuştu. Yurdakul, yaşadığı korku dolu günleri de anlattı.

Yaklaşık 4 yıldır Nijerya’da işçi olduklarını söyleyen Yurdakul, diğer arkadaşlarıyla alışveriş yapmak için şehirden ayrıldıklarını, bu sırada da motosikletli iki kişinin peşlerine takıldığını söyledi.

Uzun namlulu tüfeklerle rehin aldılar

Yurdakul ve yanındaki arkadaşları motosikletli kişileri fark etmesi üzerine bir kafeye girdiklerini söyledi. Buraya da giren saldırganlar yanlarındaki uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açarak Yurdakul ve arkadaşlarını rehin aldı.

“Çok az ekmek ve biraz su veriyorlardı”

Ergün Yurdakul yaşadığı bir haftayı şöyle anlattı, “Bizi yol boyunca takip eden iki kişi, oturduğumuz kafeye gelerek havaya ateş açtı. Hedeflerinin biz olduğunu orada anlamış olduk. Sonrasında şehrin arkasında bulunan ormanlık bir alana götürüldük. Yaklaşık 2 saat boyunca başımıza silah dayalı vaziyette yürüdük. Çok az ekmek ve biraz su veriyorlardı bize. Bazen aç kalıyorduk, bazen de dere yataklarından su içiyorduk. Herhangi bir darp veya işkence durumu olmadı. Sadece fidye amaçlı kaçırıldığımızı söylediler. Sonrasında onların aileleri de gözaltına alınınca bizi bırakmaz zorunda kaldılar”

Fidye için kaçırıldıkları öğrenilen işçilerin kurtarılması için Nijerya hükümeti devreye girmiş, silahlı kişilerin kimliklerini belirleyen Nijerya polisi, bu kişilerin ailelerini gözaltına almıştı.

Bunun üzerine silahlı kişiler 26 Temmuz Cuma günü Türk işçileri fidye almadan bırakmak zorunda kaldı.

Yurdakul, ailesine ve vatanına kavuşmasını sağlayan Nijerya ve Türkiye hükümetlerine teşekkür etti.

(İHA)

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